Около Br1,2 млн вложено в газификацию агрогородока Залужье Стародорожского района

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На финансирование строительства подводящего газопровода к агрогородку Залужье Стародорожского района Минской области из средств республиканского бюджета было направлено около Br1,2 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белтопгаз". Подача природного газа в агрогородок состоялась сегодня.

"Для газификации агрогородка Залужье построен газопровод протяженностью 8,3 км, установлен шкафной газорегуляторный пункт, природный газ подан к 46 жилым домам. В перспективе подача природного газа в агрогородок Залужье позволит газифицировать природным газом три многоквартирных жилых дома и более 200 индивидуальных жилых домов, а также объекты сельского хозяйства и социальной сферы", - отметили в пресс-службе.

По словам члена Совета Республики, генерального директора "Белтопгаза" Алексея Кушнаренко, газификация таких агрогородков осуществляется по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" с привлечением средств республиканского бюджета. Так, на финансирование строительства подводящего газопровода к агрогородку Залужье из средств республиканского бюджета направлено около Br1,2 млн. Всего в текущем году в рамках реализации госпрограммы на финансирование строительства подводящих газопроводов Минской области запланировано Br2,5 млн из средств республиканского бюджета.

В целом по стране за время реализации госпрограммы на финансирование строительства подводящих газопроводов к населенным пунктам направлено Br40,3 млн средств республиканского бюджета, обеспечено строительство газопроводов общей протяженностью 372,8 км, природный газ подан в 115 населенных пунктов. "Приход природного газа в населенные пункты сельской местности не только обеспечивает комфортные условия проживания населения, но и повышает уровень социально-экономического развития региона, - подчеркнул Алексей Кушнареко. - До конца года мы газифицируем городской поселок Кривичи - последний из 86 поселков городского, рабочего и курортного типа в стране".

На территории Минской области протяженность сетей природного газа составляет 12,6 тыс. км, в сельской местности - 8,4 тыс. км. Газифицированы все города (21) и районные центры (21), 16 из 17 поселков городского, рабочего и курортного типа и 181 агрогородок.

Уровень газификации природным газом квартир составил 69,4%, в сельской местности - 37,2%, агрогородков - 60,9%. Потребителями природного газа являются 482 промышленных и 1116 коммунально-бытовых предприятий, 943 сельских населенных пункта и 146 сельскохозяйственных организаций. -0-