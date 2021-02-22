Около Br142 млн направят на реализацию инвестпрограммы в Гродненской области

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На реализацию инвестиционной программы в Гродненской области в 2021 году будет направлено около Br142 млн. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Михаил Петух, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из вопросов, вынесенных сегодня на сессию Гродненского областного Совета депутатов, стало утверждение областной инвестиционной программы, на которую выделено около Br142 млн.

"Основной раздел - жилищное строительство. На возведение арендного и социального жилья, прокладку инженерных сетей, улично-дорожную сеть, благоустройство жилых районов будет направлено свыше Br82 млн. Жилье будет возводиться и в Гродно, и во всех районных центрах", - отметил Михаил Петух.

Также в приоритете социальная сфера, для которой предусмотрено выделение более чем Br42 млн. В центре внимания - развитие инфраструктуры для системы образования. В этом году, например, планируется строительство четырех детских садов - в Гродно, Скиделе, Лиде и Слониме.

Среди основных объектов здравоохранения - строительство онкодиспансера в Гродно, модернизация ЦРБ в Лиде. В спортивной сфере планируется продолжить реконструкцию стадиона в Волковыске, строительство тренировочного центра для филиала областного училища олимпийского резерва в Лиде. В целом областная инвестиционная программа охватывает все отрасли региона, в том числе часть средств будет направлена на развитие коммунального хозяйства.

Михаил Петух подчеркнул, что главная задача - рационально использовать средства. Важно по максимуму строить объекты, которые можно ввести в эксплуатацию в этом году либо в высокой степени готовности перенести на следующий год.-0-

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