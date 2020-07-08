Около Br20 млн направят на подготовку к отопительному сезону в Брестской области

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на подготовку к отопительному сезону 2020/2021 направят около Br20 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

"В целом по комплексной программе на подготовку к отопительному периоду будет направлено около Br20 млн. В том числе из областного бюджета на перекладку теплосетей выделено около Br5,4 млн, на перевод котельных на местные виды топлива - Br2,5 млн. Также предприятия ЖКХ привлекают собственные средства и кредитные ресурсы", - рассказал Сергей Ананьев.

Так, коммунальникам нужно сделать профилактический ремонт систем отопления в около 5,3 тыс. жилых домов, починить 88,6 тыс. кв.м кровель, утеплить 10,8 тыс. пог.м стыков стеновых панелей. Специалисты заменят 12 устаревших котлов на энергоэффективные, еще девять капитально отремонтируют.

Традиционно летом обновляют коммуникации. В этом году в области нужно заменить 92 км изношенных теплосетей на предизолированные трубы. Кроме того, нужно переложить 34,4 км сетей водопровода, 16,3 км канализации.

Параллельно проводится профилактический ремонт 602 котельных, три переводят на местные виды топлива. В агрогородке Дивин Кобринского района к осени введут в эксплуатацию котельную мощностью 4 МВт. Аналогичная заработает в Давид-Городке Столинского района. Работы на этих объектах финансирует областной бюджет. Также за счет займа Всемирного банка в рабочем поселке Речица Столинского района возводят котельную мощностью 6,5 МВт.

В регионе уже выполнено около половины запланированных на межсезонье работ. "Подготовка к осенне-зимнему периоду идет в штатном режиме. Все теплоисточники области должны получить паспорта готовности до 30 сентября", - отметил Сергей Ананьев.-0-