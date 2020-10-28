Около Br62 млн направили в Гомельской области на профилактику COVID-19 и укрепление клинической базы

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около Br62 млн направили в Гомельской области на расходы, связанные с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении здравоохранения облисполкома.

Средства из областного бюджета распределены по нескольким направлениям. На Br10,4 млн приобретены СИЗ для медицинских работников и дезсредства. На укрепление материально-технической базы выделено Br1,2 млн. В частности, приобретено 19 аппаратов ИВЛ, три аппарата для исследования кислотно-щелочного состояния крови с комплектами реагентов и расходных материалов, 13 гемодинамических мониторов. На ремонт и восстановление систем обеспечения медицинскими газами направлено Br0,5 млн. Дополнительно на ввод в эксплуатацию после реконструкции корпуса областной туберкулезной клинической больницы - Br2,1 млн. Значительная часть средств - Br47,7 млн - была предусмотрена на выплату надбавок за работу в условиях инфекции с учетом расходов на социальное страхование.

Разработан областной план дополнительных мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями - осень-зиму 2020/21.

В поликлиниках и больницах области создан необходимый запас средств защиты персонала и медицинских изделий для предупреждения распространения инфекции. Это более 2,4 млн одноразовых масок, свыше 212 тыс. респираторов 2-го класса защиты и около 18 тыс. респираторов 3-го класса, более 160 тыс. одноразовых костюмов для защиты медперсонала, свыше 8 тыс. многоразовых противочумных костюмов, более 1,6 млн медицинских перчаток, около 30 тыс. защитных очков, более 18,7 тыс. щитков.

Есть запас лекарств противовирусного, антибактериального и жаропонижающего действия в расчете на два месяца. "В аптечной сети всех форм собственности и на складе также поддерживается неснижаемый запас масок, перчаток и защитных костюмов, лекарств, антисептических и дезинфицирующих средств для бесперебойного обеспечения населения области. Проводится постоянный мониторинг аптечной сети по наличию средств защиты", - рассказали в главном управлении.

Предприятия, учреждения, организации всех форм собственности также обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками в достаточном объеме.

Как пояснили специалисты, контролируется ситуация по наличию в торговой сети средств защиты (маски, перчатки) и дезсредств. Периодически проводятся мониторинги.

Развернута информационная кампания об эпидемической ситуации по COVID-19 в мире и Беларуси, мерах по профилактике заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Актуальные материалы размещают на электронных площадках - сайтах учреждений, памятки - на всех магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах, учреждениях образования и здравоохранения, социальных объектах, предприятиях и организациях, в местах массового скопления людей. Напоминают о безопасности также в транспорте: транслируется аудиозапись о мерах профилактики инфекции.

Специалисты подчеркивают, что многое зависит от сознательности и ответственности за свое здоровье каждого человека. Важно позаботиться о себе и своих близких, обязательно соблюдать масочный режим в общественном транспорте, магазинах, местах массового скопления людей - культурно-развлекательные заведения, рынки, остановки транспорта и т.д.-0-