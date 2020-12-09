Онлайн с детьми и по почте со взрослыми - спасатели в роли Деда Мороза и Снегурочки общаются с гомельчанами

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские спасатели в роли Дед Мороза и Снегурочки выходят на онлайн-связь с воспитанниками детских садов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Работники подразделений МЧС во время акции "Безопасный Новый год" подготовили предпраздничное поздравление и одновременно напоминание правил безопасности для детей. В образе Деда Мороза и Снегурочки вместе с героями мультфильма "Волшебная книга" они выходят на онлайн-связь с воспитанниками детских садов.

Одними из первых дистанционный привет получили ребята из детского сада №145 Гомеля. Во время новых технологий онлайн-общение не стало чем-то удивительным для маленьких горожан. Контакт был установлен быстро.

Вместе с новогодними персонажами ребята повторили, как действовать в разных чрезвычайных ситуациях, в которые могут попасть дети. Уделили внимание правилам поведения на улице зимой. Мальчишки и девчонки разгадывали тематические загадки от новогоднего волшебника, порадовали сказочных героев стихотворениями. Полезный поздравительный марафон продолжается.

Также спасатели напоминают правила безопасности пенсионерам и одиноким гражданам. Полезные письма и открытки с рекомендациями по подготовке дома к новогодним праздникам работники МЧС отправляют по нужным адресам. В управлении МЧС уверены, такая корреспонденция не будет лишней.-0-