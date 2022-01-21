21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасное осветительное оборудование изъяли из продажи в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из крупных частных торговых предприятий в продаже были обнаружены настольные лампы PROConnect китайского производства. Установлено, что данное изделие не соответствует требованием ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" - светильник может нанести вред при подключении или монтаже.

"Кроме этого, указанная настольная лампа не огнестойкая - во время испытания игольчатым пламенем горение образца не прекратилось после отведения испытательного пламени. Конструкция лампы неустойчива, во время испытаний она постоянно опрокидывалась. Также недопустимые нарушения были обнаружены во внешних проводах и проводах внутреннего монтажа - встроенные в светильник электрические разъемы для подключения к сети переменного тока не соответствуют требованием безопасности. Расстояние от торца приборной вилки до токоведущих элементов должно составлять 3 мм, а по факту - менее 1 мм", - отметили специалисты.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции в Беларуси.-0-