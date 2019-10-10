Опасную дрель продавали в Сморгони

10 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасная дрель китайского производства продавалась в одном из торговых объектов в Сморгони, сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.
Лабораторные испытания показали, что дрель ударная китайского производства по создаваемым электромагнитным помехам не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств". Квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превысили допустимые нормы.
"Дрель внесена в реестр опасной продукции, что говорит о запрещении ее к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь", - рассказали в отделе госнадзора. Торговому объекту выдан запрет на продажу дрели. О проблеме уведомили импортера.-0-