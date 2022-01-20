20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасную сушеную рыбу выявили в продаже в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Опасную продукцию выявили во время проверки одной из торговых сетей в области. Речь о рыбе солено-сушеной (щука, сазан, жерех, вобла) торговой марки "Бакреу".

Продукция не соответствуют требованиям сразу нескольких технических регламентов Евразийского экономического союза и Таможенного союза. Все дело в том, что для ее производства использовалась недопустимая для такой продукции пищевая добавка - консервант сорбат калия Е202.

"Гродненской областной инспекцией Госстандарта по результатам проверки проверяемому субъекту выданы запреты реализации несоответствующей продукции. Импортеру направлено предписание об изъятии продукции из обращения", - сообщили в инспекции Госстандарта.

Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь эта рыба включена в реестр опасной продукции, размещенный в свободном доступе на сайте Госстандарта. Действие декларации о соответствии, которой сопровождалась продукция, на территории Беларуси прекращено.-0-