Опасные незамерзайки обнаружены в продаже в Гродненской области

9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасные и некачественные стеклоомывающие незамерзающие жидкости выявлены в продаже в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Зимой для водителей актуальна покупка стеклоомывающей незамерзающей жидкости. Выбор товаров в продаже велик, но не все из предложенных жидкостей качественные. Это подтвердили контрольные надзорные мероприятия Гродненской областной инспекции Госстандарта. В продаже в торговых объектах региона выявлены некачественные и опасные незамерзайки.

В инспекции в качестве примера привели несколько уже запрещенных к ввозу и обращению на территории Беларуси незамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Среди них Sintech, Crystal Glass, Frost, Polar Express, Freeze way российского производства. При заявленной температуре кристаллизации минус 30 градусов по Цельсию жидкости в зависимости от образца замерзали в диапазоне от минус 9,4 до минус 15 градусов.

Кроме того, в составе продукции обнаружен метанол. В некоторых случаях производитель не указал это в маркировке, а в других его содержание значительно превышало допустимую норму. В некоторых незамерзайках содержание метанола было в 100-130 раз выше нормы. В областной инспекции Госстандарта напомнили, что метанол - опасное токсическое вещество, которое при попадании в организм человека через дыхательные пути, а также при использовании в быту может оказать негативное воздействие на здоровье и даже привести к смерти.

Гродненская областная инспекция Госстандарта просит покупателей информировать обо всех случаях реализации в торговой сети региона запрещенной Госстандартом продукции по телефонам 8(0152) 71-89-73 (Гродно) и 8(0154)54-18-47 (Лида).

Информацию об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Беларуси можно получить на официальном сайте Госстандарта, также на официальном канале Госстандарта "Безопасность и качество" в Telegram.-0-