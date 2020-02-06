Опасные пастилки обнаружили в продаже в Бобруйске

6 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасные пастилки российского производства обнаружили в продаже в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора Бобруйска Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Образцы пастилок "Вишневых", "Сливовых" были взяты во время проверки одного из торговых объектов Бобруйска Могилевской областной инспекцией Госстандарта. Их направили на исследование в аккредитованную лабораторию.

"Установлено, что пастилки "Вишневые" не соответствуют требованиям технических регламентов ТС "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". В продукте обнаружено превышение допустимого уровня содержания консерванта: фактическое значение содержания диоксида серы составило 153 мг/кг при максимальном уровне 100 мг/кг (превышено в 1,53 раза). Такие же нарушения обнаружены и в пастилках "Сливовых", уровень содержания консерванта диоксида серы превышен в 1,28 раза", - отметили в ведомстве.

Также отсутствовала на маркировке обязательная информация о наличии пищевой добавки, которая может вызвать аллергические реакции и противопоказана при отдельных видах заболеваний.

По результатам проверок выданы предписания о запрете к реализации этих пастилок. Также прекращено действие на территории Беларуси деклараций о соответствии. Продукция внесена в размещенный на сайте Госстандарта реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению в Беларуси. Помимо этого, для быстрого реагирования и принятия мер по пресечению обращения опасной продукции проинформированы заинтересованные контролирующие органы.-0-