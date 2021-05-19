Опасные пищевые концентраты обнаружили в продаже в Могилеве

19 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасные пищевые концентраты с маркировкой "АВС" выявлены в результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта одного из частных предприятий Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ведомстве.

В список небезопасной продукции попал кисель моментального приготовления с витаминным комплексом со вкусами ежевики, лесных ягод, клюквы и земляники. Концентраты представлены в полиэтиленовой упаковке массой 35 г и сроком годности 24 месяца. Изготовитель продукции - ООО "АВС Продукт" (Российская Федерация), поставщик в Беларусь - ЧТУП "Мастерфуд".

По результатам проверки установлено, что продукция по безопасности и маркировке не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". При ее изготовлении применялись красители, недопустимые для использования при производстве этого вида пищевых концентратов, а также отсутствовала предупреждающая надпись "Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей" для киселей со вкусом земляники.

По результатам проверки запрещена реализация продукции и составлены протоколы об административном правонарушении.-0-