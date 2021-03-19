Опасные сладости обнаружили в продаже в Могилевском районе

19 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасное мороженое и жевательную резинку обнаружили в продаже в одном из частных торговых предприятий Могилевского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки было обнаружено мороженое двухслойное с заменителем молочного жира и парфе клубничное с клубничным джемом "Клубника" с маркировкой "Бодрая Корова" в пластиковом стаканчике, изготовитель АО "Белгородский хладокомбинат" (РФ). По результатам исследований было установлено, что продукция не соответствует требованием технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" по маркировке в части предоставления достоверной информации о составе продукта и отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителей, влияющих на активность и внимание детей. "В составе продукта был обнаружен незаявленный изготовителем в маркировке синтетический краситель понсо 4R (Е124), который может оказывать влияние на активность и внимание детей", - отметили специалисты.

Также в этом торговом предприятии была обнаружена жевательная резинка дражированная с начинкой "Вкусношарик" с ароматом апельсина в индивидуальной полипропиленовой упаковке, изготовитель ООО "Кондитерская фабрика " Золотая Русь" (РФ). Было установлено, что данная продукция не соответствует требованием технических регламентов ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки". В указанной жевательной резинке был обнаружен незаявленный изготовителем в маркировке синтетический краситель "солнечный закат" (Е110), в маркировке отсутствовала предупреждающая надпись о возможном влиянии продукта на детей.

Специалисты Могилевской областной инспекции Госстандарта запретили торговому предприятию реализацию указанной продукции.-0-