Опасные зарядные устройства выявили в продаже в Лиде

23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасные универсальные зарядные устройства выявили в продаже в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Зарядные устройства были выявлены во время надзорных мероприятий в одном из магазинов райцентра. Устройства не соответствовали требованиям технического регламента ТС "О безопасности низковольтного оборудования". В частности, не выполнялись требования по устойчивости к чрезмерному нагреву. Кроме того, испытания показали, что при воздействии повышенного напряжения между первичной и вторичной цепью происходит пробой изоляции. Кроме того, выявлено несоответствие устройства и требованию техрегламента ТС "Электромагнитная совместимость технических средств" по создаваемым электромагнитным помехам.

"Торговому объекту, в котором продавалась продукция, выданы запреты на ее реализацию. Зарядные устройства запрещены к ввозу и обращению на территорию страны. Также прекращено действие документов об оценке соответствия", - отметили в отделе госнадзора. Импортер несоответствующих зарядных устройств уведомлен, что такую продукцию необходимо изъять из торговых объектов, в которые он уже успел их поставить.

Гродненская областная инспекция Госстандарта призывает субъекты торговли руководствоваться в своей работе Реестром опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, размещенным на сайте Госстандарта. Реестр пополняется по мере выявления в стране такой продукции.

Покупателям также стоит быть внимательными при выборе зарядных устройств. В них должен обеспечиваться необходимый уровень изоляционной защиты, а потребителю должна быть предоставлена информация для безопасного применения оборудования по назначению: основные параметры и характеристики, правила и условия безопасной эксплуатации, наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информация для связи с ними. Важно правильно подобрать зарядку по характеристикам. Ведь при неправильном применении или при резком скачке напряжения в сети есть вероятность того, что низкокачественное или не подходящие по характеристикам зарядное устройство не выдержит: чрезмерный нагрев может привести к пожару.-0-