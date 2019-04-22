Операция "Нелегал" в Могилевской области: выявлено 315 правонарушений

22 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области завершился первый этап оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2019", в ходе которого выявлено 315 правонарушений, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД облисполкома.

Большинство нарушений (205) касалось правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 197 нарушений - порядка въезда, выезда и пребывания. Также выявлено 8 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Так, сотрудниками Осиповичского РОВД был установлен гражданин Азербайджана, который работал полеводом в крестьянско-фермерском хозяйстве, не имея специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси. Он и должностное лицо КФХ привлечены к административной ответственности.

По словам начальника управления по гражданству и миграции УВД облисполкома подполковника милиции Ирины Брукуновой, по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено штрафов более чем на Вr4,2 тыс., взыскано - на Вr2619. Выдворен в административном порядке и депортирован за пределы страны 21 иностранный гражданин.

В связи с неоднократными нарушениями законодательства, в том числе и за неуплату штрафа, принято 89 решений об отказе иностранцам во въезде в Беларусь. За проживание по недействительным видам на жительство к административной ответственности привлечено 110 иностранцев. Во время проведения мероприятия возбуждено 2 уголовных дела за нарушение иностранцами срока запрета въезда в Беларусь.

"Проведение на территории области первого этапа мероприятия "Нелегал-2019" позволило скоординировать совместные действия ОВД по противодействию незаконной миграции иностранцев, нарушению ими правил пребывания в стране, а также обеспечило эффективное взаимодействие подразделений ОВД при организации контроля за пребыванием иностранцев на территории области и пресечении совершения ими противоправных деяний", - отметила Ирина Брукунова.-0-