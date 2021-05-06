Определены победители гражданско-патриотического марафона в Гродно

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно подвели итоги республиканского гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!", передает корреспондент БЕЛТА.

Третье место заняли сразу две команды - Гродненского государственного медицинского университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Вторая позиция за представителями Белорусско-Российского университета. На первом месте по итогам марафона - команда Витебского государственного технологического университета. Гран-при завоевал ГрГУ им. Янки Купалы.

Финал гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" стартовал в Гродно 4 мая. За победу боролись команды 13 вузов из всех регионов страны - победители заочного этапа марафона, начавшегося в феврале. Программа финальных мероприятий включала 10 конкурсов различной направленности - интеллектуальной, творческой и военно-спортивной. Сегодня на стадионе Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва прошли спортивные состязания и церемония закрытия марафона.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович

"Молодежная политика - в центре внимания власти. Дела, поступки молодежи - это не только будущее, но и настоящее страны. К слову, этот марафон также организовывался по инициативе молодых людей. Сегодня они, конечно, соревнуются, показывают свои умения, но куда важнее, что студенты разных вузов собрались вместе, познакомились, обменялись впечатлениями", - сказал во время церемонии закрытия марафона председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович. Он подчеркнул, что особую актуальность такие встречи приобретают в Год народного единства. К слову, Гродно принимает гостей-студентов и как молодежная столица Беларуси. Виктор Лискович также обратил внимание, что подобные мероприятия способствую патриотическому воспитанию молодежи, формированию молодых людей как граждан своей страны.

Впервые гражданско-патриотический марафон "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы организовали к к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 2018 года он получил статус республиканского и объединил команды студентов университетов со всей страны.

"В названии марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" заложен глубокий смысл. Кто такой патриот? Тот, кто любит свою страну, родину, близких. Именно таких людей - из разных областей, университетов, поколений - и объединил наш марафон", - сказала ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко.

Организаторы - Министерство образования и Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. Марафон призван формировать у молодежи активную гражданскую позицию и патриотизм, популяризировать семейные ценности и здоровый образ жизни.-0-

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Ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко

Эстафета участников марафона

Фото Леонида Щеглова