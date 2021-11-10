Опрос выявил только 9% антиваксеров в Могилевской области

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть населения Могилевской области выступает за вакцинацию от COVID-19, против - только 9%, но при этом довольно много выжидающих и неопределившихся. Об этом сообщила заведующая кафедрой политологии и социологии Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова Светлана Лихачева во время очередного заседания спецпроекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Социальное развитие регионов в зеркале социологии".

В сентябре этого года центр социологических исследований и информационно-аналитической работы при информагентстве "Могилевские ведомости" провел опрос среди жителей региона. Оказалось, что 47% респондентов одобряют вакцинацию. При этом на вопрос, готовы ли они лично привиться, 26% сказали, что уже сделали прививку, 30% - готовы прививаться. Но вместе с тем не готовы прививаться 34%, а против вакцинации 9%.

"Исследование показало, что пандемия не только медицинская проблема, но и во многом социальная, социологическая. На этом примере можно проследить, как трансформируется общественное мнение. В данном случае в его формирование активно вмешались новые электронные средства массовой коммуникации - интернет, социальные сети. Если раньше мы могли включить телевизор и нам специалист авторитетно объяснял, как себя вести в той или иной ситуации, то здесь уже все специалисты. Комментарии часто сумбурные, абсурдные", - обозначила нюансы полученных результатов Светлана Лихачева.

С другой стороны - исследователи видят наглядную дискуссию в обществе и понимание сложности ситуации. "Как бы то ни было, стали выявляться поведенческие аспекты: 67% наших респондентов положительно относятся к профилактике, ношению масок в общественных местах", - добавила Светлана Лихачева.

Мнения по поводу того, что в нашей стране отсутствует карантин, локдаун, разделились примерно на три равные группы: "за", "против", "затрудняются ответить". Но больше затрудняющихся в сельской местности, малых городах. Также в возрастном плане локдаун одобряют больше люди среднего поколения.

При этом в Могилевской области готовность прививаться наименьшая у жителей до 31 года.

В целом белорусскому обществу свойственны некоторые патерналистские установки - ожидания того, что государство должно решать проблему коронавируса. Но забывать про личную ответственность неверно.

Декан медико-психологического факультета Гродненского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Светлана Бойко обратила внимание на необходимость роста социальной ответственности в вопросах борьбы с COVID-19. Смысл вакцинации как раз в этом - проявить личное участие, снизить для себя риски заразиться и иметь тяжелые последствия болезни, а также внести вклад в формирование коллективного иммунитета. "Можно осуждать систему здравоохранения, но посмотрите сперва на себя", - резюмировала Светлана Бойко.

По ее мнению, уместно использовать аналогию: треть населения Европы в свое время погибла от туберкулеза. Остановить беду помогла вакцинация - сегодня это управляемое, контролируемое инфекционное заболевание. Поэтому так называемых антиваксеров в обществе просто не может быть больше 30%. В Могилевской области таких 9%.-0-

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Фото Максима Гучека