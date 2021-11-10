Исследование: больше всего население волнуют темы уровня доходов и состояния здоровья

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень доходов, а также состояние здоровья своего и близких - две самые важные темы, которые занимают первые места в актуальной повестке у населения. Об этом сообщил директор Института социологии НАН Беларуси кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец во время очередного заседания спецпроекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Социальное развитие регионов в зеркале социологии".

"Результаты исследований, которые проводит Институт социологии в мониторинговом режиме, свидетельствуют о заинтересованности в различных аспектах нашего бытия", - сказал Николай Мысливец.

По его словам, на данный момент две темы вызывают особенно массовое обсуждение и интерес среди населения. Это забота о здоровье (особенно в условиях затянувшейся пандемии), а также рост цен на товары и услуги и уровень оплаты труда (то есть возможность приобретать товары, что даже более актуально, чем рост цен).

"Это приоритетные для жителей нашей страны темы в общественно-политическом дискурсе. И по результатам исследования, которое институт проводил в 2021 году (была очень репрезентативная общереспубликанская выборка - 2,1 тыс. респондентов), 58% на первое место поставили свой интерес к вопросу цен на продукты и товары первой необходимости. Состояние здоровья своих близких отметили 46% респондентов, уровень оплаты труда - 45% респондентов, которые приняли участие в опросе", - рассказал об итогах Николай Мысливец.

Он добавил, что тема здоровья при всей своей актуальности несколько ушла на второй план по той причине, что люди уже начинают постепенно привыкать к жизни в условиях пандемии.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Стариченок обратил внимание на различия в ответах разных групп респондентов. Так, доля людей, которые особенно волнуются по поводу уровня доходов и цен, ниже в Минске, а также среди молодежи. Социологи объясняют это свойственной молодости беззаботностью с одной стороны, а также более высоким уровнем зарплат у жителей крупных городов и столицы - с другой.

Доцент кафедры социологии и специальных социологических дисциплин Гродненского государственного университета имени Я.Купалы Оксана Гаврилик рассказала, что в Гродненском регионе тоже актуальны вопросы про уровень доходов, благополучие населения и, конечно, занятость. "Практически треть зарегистрированных безработных в Гродно - люди старше 50 лет. На кафедре социологии и социально-экономических дисциплин ГрГУ им. Я.Купалы реализуется международный проект по изучению особенностей трудоустройства, занятости, социализации лиц пенсионного возрасте в Беларуси и России. Если обратиться к результатам исследования, то более 60% пенсионеров продолжают трудовую деятельность в той же организации и той же должности, что и прежде", - привела данные Оксана Гаврилик.

Она уточнила, что причины для продолжения работы у пожилых в основном одни и те же: желание, нужда и возможность трудиться дальше. То есть стремление быть полезным обществу, передавать свой опыт, запасы энергии, которым нужно применение, а также необходимость иметь дополнительный доход помимо пенсии. В реальном секторе такие опытные и ответственные кадры действительно нужны, и они находят применение.

К тому же уровень оплаты труда людей в возрасте 60 лет и старше, как правило, волнует меньше, чем людей помладше. Валентин Стариченок привел цифры исследования: всего 13% лиц пенсионного возраста обозначили эту позицию как наиболее важную тему.-0-

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