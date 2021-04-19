Опубликованы адреса отключений горячей воды в Минске с 12 мая

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 мая в столице планируется поэтапное отключение горячего водоснабжения для подготовки теплосетей к работе в следующий отопительный сезон. Перечень адресов и график отключений опубликован на сайте УП "Минсккоммунтеплосеть", сообщает БЕЛТА.

Основная часть отключений стартует уже 12 мая. Новые добавятся 17, 18, 19, 20, 24 и 25 мая. Узнать, какие дома временно останутся без горячей воды, можно на сайте предприятия.

При испытаниях теплопровода возможны его повреждения. Жителей просят сообщать диспетчеру "Минсккоммунтеплосети" (272-78-88) или в ЖЭУ, если они заметят течь воды или парение из земли, колодцев, провалов грунта.

Максимальные сроки отключения составят до двух недель, но работники будут стараться сокращать их до недели там, где проблем не найдут.

В целом профилактические работы на теплосетях продлятся больше трех месяцев.-0-