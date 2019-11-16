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16 ноября 2019, 15:30

Опустились до перехода на личности и шантажа - зампред избирательной комиссии прокомментировала резонансный случай в Могилеве

Во время беседы заместителя избирательной комиссии Ольги Поповой с корреспондентом БЕЛТА Анастасией Гузовской
Во время беседы заместителя избирательной комиссии Ольги Поповой с корреспондентом БЕЛТА Анастасией Гузовской
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16 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Таких провокаций с переходом на личности в избирательных кампаниях никогда не было. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила заместитель председателя участковой избирательной комиссии №32 Могилева Ольга Попова, комментируя беспрецедентный случай с давлением на главу ее комиссии.

"Мы никогда не сталкивались с давлением во время выборов. А здесь завертелся целый скандал. В многоквартирном доме, где проживает председатель нашей комиссии, появились листовки. В них было написано, что на участке уже выбрали депутата и все благодаря председателю. Там же был напечатан домашний адрес и клич призвать председателя к ответственности. Листками обклеили все подъезды многоэтажного дома", - рассказала Ольга Попова.

По ее словам, провокации в адрес председателя избирательной комиссии начались во время встречи с кандидатом в депутаты 13 ноября. На ней хотели присутствовать журналисты одного из зарубежных телеканалов. Свои удостоверения они предоставить отказались. Позже в интернете появились фото председателя с неприятными подписями и комментариями к ним. Там же размещена и видеозапись.

"Председатель нашей комиссии представлена как некомпетентный специалист. Однако вся наша команда - грамотные люди, досконально изучившие избирательное право. За все время нашей работы в избирательных кампаниях, а это уже более 10 лет, мы никогда не сталкивались с таким беспрецедентным хамством. Сложилось впечатление, что журналисты пришли с определенной целью - унизить в СМИ и социальных сетях председателя избирательной комиссии", - поделилась заместитель председателя избирательной комиссии.

Подробности инцидента рассказала нам местная жительница - участница этой встречи. "Нас проинформировали, что 13 ноября будет встреча с кандидатом в депутаты. Мы пришли, а он был против проводить встречу в присутствии зарубежных журналистов, которые отказались показать служебные удостоверения и аккредитацию. Нам предложили перейти в другую аудиторию. И тут мы впервые увидели, как проводятся провокации во время таких встреч. В зале находились три человека, которые вели себя неадекватно, задавали странные вопросы кандидату. В целом получилось, что пострадал председатель комиссии, которая просто организовывала встречу и информировала жителей о ней. Также унизительной была манера общения и поведение представителей независимых СМИ", - рассказала женщина.

Участница встречи добавила, что после того как журналисты элементарно попросили разрешения присутствовать на встрече, их пустили в аудиторию без камеры и усадили за первую парту. "Никто никого не выгонял оттуда", - отметила она.

Эта история продолжилась вечером на другом конце Могилева - неизвестные расклеили листовки в многоквартирном доме, где проживает председатель комиссии.

"Мы проводим избирательную кампанию в соответствии с законодательством нашей страны. И такое поведение со стороны некоторых сил, а также СМИ - недопустимо. По факту размещения листовок председатель подала заявление в милицию. Теперь с правомерностью таких действий будут разбираться правоохранители", - сообщила Ольга Попова.-0-

Фото Олега Фойницкого

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