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06 апреля 2021, 14:44

Опыт детского квартала в Бресте полезен для республики - Лискович

Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский опыт "Детского квартала на Васнецова" интересен и полезен для всей республики. Об этом заявил сегодня во время приема граждан председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, заместитель председателя Национальной комиссии по правам ребенка Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект "Детский квартал на Васнецова" объединяет пять детских домов семейного типа, расположенных по соседству в Московском районе Бреста. Там сейчас проживают 38 детей самого разного возраста. Вместе с родителями-воспитателями ребята проводят различные акции, участвуют в городских мероприятиях. "На базе детского квартала можно сделать инновационную учебно-воспитательную площадку, мы готовы делиться опытом, - сказал родитель-воспитатель Виталий Иванов. - Этот проект как пример сотрудничества детских домов можем показать на республиканском уровне. Готовы провести фестиваль среди ДДСТ с целью популяризации семейных форм устройства".

Виктор Лискович инициативу поддержал. "Идея очень интересная. Она на ура пойдет по всей стране. А пока предложу провести выездной президиум Совета Республики на базе детского квартала в Бресте как демонстрационной модели развития детских домов семейного типа", - сказал он.

Это не единственный аспект деятельности детских домов семейного типа, который сегодня был затронут на приеме в рамках работы Национальной комиссии по правам ребенка. Так, методист администрации Московского района Бреста предлагает аттестовать родителей-воспитателей ДДСТ как педагогических работников. Это будет стимулировать их к профессиональному росту, а также позволит повысить заработную плату. Прозвучало также предложение внести изменения в законодательство и ввести в штат ДДСТ две единицы - родителя-воспитателя и помощника по хозяйству (сейчас там положены 1,5 штатные единицы).

Председатель республиканского Совета директоров профтехобразования директор Брестского колледжа связи Михаил Куиш считает необходимым предоставлять льготы предприятиям, которые организуют питание учащихся в учреждениях среднего специального образования. Также он предлагает внести в форму медицинской справки, предъявляемой учащимися при поступлении в учебные заведения для получения профтехобразования, обязательной записи "годен к обучению и работе".

Подводя итог общению в Брестском облисполкоме, Виктор Лискович отметил, что ни один поднятый вопрос не останется без внимания. "Все поступившие вопросы будут обобщены и представлены в Национальную комиссию по правам ребенка, переданы в Министерство образования, другие республиканские органы госуправления. Будем аккумулировать и использовать полученные предложения в изменениях законопроектов. В частности, сейчас готовятся изменения в Кодекс об образовании. Он будет существенно переработан и, думаю, принят в первом чтении в ближайшее время. Все эти поправки мы учтем при формировании документа", - сказал сенатор.

Подобные встречи заместитель председателя Национальной комиссии по правам ребенка намерен практиковать регулярно, ежемесячно выезжая в регионы. Следующий прием несовершеннолетних граждан и их законных представителей планируется провести в Гомеле.-0-

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