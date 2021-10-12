Ордена Матери с 1996 года удостоены более 2,3 тыс. жительниц Минской области

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ордена Матери с 1996 года удостоены 2305 жительниц Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист отдела государственной поддержки семьи управления государственной социальной поддержки и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Илона Королева.

"В Минской области проводится работа по формированию в обществе положительного имиджа устойчивой, благополучной, физически и нравственно здоровой семьи, позитивного материнства и отцовства. Это способствует в том числе увеличению количества многодетных семей. В столичном регионе их сегодня 20 267, а орденом Матери за воспитание пятерых и более детей с 1996 года удостоены 2305 жительниц. В этом году высокую награду получили 126 женщин, в ближайшее время ей будут удостоены еще 38 матерей", - рассказала Илона Королева.

Наибольшее количество многодетных семей проживает в Минском (3310), Борисовском (1968), Солигорском (1799) и Молодечненском (1701) районах. В двух семьях столичного региона воспитываются по 11 детей.

По словам главного специалиста, в этом году государственные пособия семьям с несовершеннолетними детьми выплачены на сумму более Br48 млн. Поддержку для подготовки школьников к новому учебному году получили 18 403 многодетные семьи на общую сумму свыше Br2,4 млн. Бесплатные услуги няни предоставлены 415 семьям.

По данным на 31 сентября, семейный капитал после рождения третьего или последующих детей получили 1886 семей, досрочно использовали средства 2626 семей.-0-