Органы местного управления и самоуправления должны стать более открытыми - заведующий кафедрой БГЭУ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы местного управления и самоуправления должны становиться более открытыми, чтобы люди начали им больше доверять. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии БГЭУ Николай Веремеев во время диалоговой площадки по теме повышения роли местного управления и самоуправления, которая прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общественность сейчас как никогда желает быть услышанной. Граждане начали активно вовлекаться в политическую деятельность. Они интересуются вопросами, которые касаются этой сферы их жизни. Это ставит перед диалоговой площадкой цель разработать такую систему работы органов управления и самоуправления, которой люди останутся довольны. Они должны понимать, что в этих местах их мнение и предложения выслушают и рассмотрят", - подчеркнул Николай Веремеев.

Вовлечение общественности в решение важных государственных вопросов наряду с другими темами на диалоговой площадке также обсуждали члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей и Мингорсовета, представители различных сфер деятельности и общественных объединений страны. -0-