Оршанские энергетики ежедневно готовят обеды для медиков городской больницы

3 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" готовит и доставляет в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко бесплатные обеды для медиков, работающих в красной зоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Работники столовой "Тепличного" приходят на работу в 6 утра, чтобы к 12.00 еда была у медицинских работников. Ежедневно они готовят около 120 обедов.

"Уже третью неделю в столовой делаем для медработников горячие обеды. Каждый день новое меню, разнообразное и сбалансированное, всегда также присутствуют выпечка, салаты из свежих овощей и соки собственного производства. Обеды упаковываются в специальные термоконтейнеры. Все осознают, какая ответственность возложена на врачей и как им сейчас сложно, поэтому важна поддержка", - отметила заведующая торговым объектом "Ореховск" филиала "Тепличный" Наталья Косачева. Аналогичную помощь оказывали энергетики и в прошлом году, направляя весной горячие обеды медикам трех учреждений здравоохранения Оршанского района.

Медикам горбольницы имени Семашко такая помощь очень кстати. "Приходя в красную зону в 8.00 и возвращаясь оттуда в 20.00, нет возможности нормально поесть или сходить купить еду. Поэтому то, что сейчас "Тепличный" привозит питание в саму больницу, для нас очень удобно. Отдельная благодарность за то, что готовят обеды и в выходные дни", - сказали медработники.

В городской больнице Орши для пациентов с COVID-19 выделено порядка 300 коек. Для помощи больным работает мобильная лабораторная служба, есть аппарат КТ. При необходимости консультируют местных медиков специалисты из областных учреждений здравоохранения. В это тяжелое время больница продолжает оказывать и плановую медицинскую помощь. В отделениях принимают пациентов, проводят различной сложности операции.-0-

Фото Александра Хитрова