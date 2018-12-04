Основные праздничные мероприятия в Витебске пройдут на площади Победы

4 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Рождественские и новогодние праздничные мероприятия в Витебске пройдут на площади Победы, где установлена главная елка области. В их числе парады Дедов Морозов и Снегурочек, тематические спектакли и представления, сообщил на заседании в облисполкоме начальник управления культуры Витебского облисполкома Петр Подгурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничные торжества стартуют 18 декабря. "В областном центре основные мероприятия пройдут на площади Победы и открытых площадках в микрорайонах. Праздничные концерты для жителей Витебска организуют на площади Победы 25, 30 и 31 декабря, а также 1 и 7 января. Традиционное шествие Дедом Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей в областном центре состоится 21 декабря в 19.00. Во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" 28 декабря в концертном зале "Витебск" пройдет праздник с участием руководства области и детей со всех районов. Гости и участники увидят интерактивно-новогодний мюзикл "Снежная королева. Перезагрузка", - отметил Петр Подгурский.

В учреждениях культуры региона также организуют тематические мероприятия - спектакли, интерактивные представления, развлекательные и игровые шоу-программы. Всего в области во время новогодней кампании пройдет около 1 тыс. мероприятий.-0-