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01 ноября 2021, 12:57

Основными темами форума #GBCregions в Гродно станут цифровые решения в здравоохранении и образовании

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетными направлениями регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно определены цифровые решения в сферах здравоохранения, образования и защиты персональных данных. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг" Сергей Руднев на пресс-конференции в БЕЛТА.

"4 ноября мы продолжим цикл региональных форумов #GBCregions, на этот раз он пройдет в Гродно. В каждом регионе мы делаем акцент на какой-то определенной теме, в этот раз сконцентрируемся на вопросах, связанных с образованием и здравоохранением. Так, в форуме примут участие представители Минздрава и Минобразования. На данном мероприятии будут показаны последние достижения в этих областях. Кроме того, будет представлен вниманию такой проект, как "Электронный рецепт", расскажем о аспектах использования электронных рецептов, их перспективах в ближайшем будущем, потому что уже сегодня более 6 млн электронных рецептов проходит ежегодно через соответствующую информационную систему", - отметил первый заместитель директора центра.

К этой системе активно подключаются и частные сети. Всего уже подключено 72 сети, а это 1,2 тыс. коммерческих аптек. Планируют подключиться еще 11 сетей, что составит 84 аптеки. "Таким образом, помимо государственного сектора в систему активно вовлекается и бизнес-сектор, что позволяет в ближайшей перспективе реализовать в полной мере обращение исключительно электронных рецептов", - подчеркнул Сергей Руднев.

Кроме того, будет представлен такой проект, как база данных иностранных студентов. "Планируется, что в следующем году иностранные студенты смогут подавать в электронном виде заявление на обучение в вузах Беларуси. Это очень важный шаг для страны, потому что таким образом мы повышаем экспорт электронных услуг в сфере образования и наращиваем свое присутствие в этой области", - рассказал он.

Директор Национального центра обмена трафиком Алексей Цымбалов добавил, что форум #GBCregions проводится для обсуждения основных тем, направлений, перспектив и состояния цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействия во всех направлениях в цифровую плоскость. Среди наиболее актуальных тем - переход на более высокий уровень электронного взаимодействия государства и общества с использованием последних достижений цифровых технологий, оптимизация взаимодействия граждан, бизнеса и различных ветвей власти, чтобы сделать его более прозрачным, быстрым и удобным. "И конечная цель - это формирование толерантной среды для цифровой трансформации общества и повышение уровня IT-грамотности", - подчеркнул Алексей Цымбалов.

Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Виктор Пранюк отметил, что проведение такого регионального форума в Гродно очень важно для всей области. "Это событие станет деловой площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего в Гродненской области. Основными приоритетами и направлениями форума определены цифровые решения в сфере здравоохранения, образования, транспорта и защиты персональных данных. Гродненская область готова к цифровому переходу, и я думаю, что предстоящий региональный форум еще больше этому поспособствует", - сказал он.

Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступили организаторами данного мероприятия. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте и Гродненского облисполкома.

Первые два форума прошли 16 сентября в Гомеле и 14 октября в Бресте. На своих диалоговых площадках они собрали более 600 представителей государственных органов и организаций.-0-

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