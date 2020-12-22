Останки 14 бойцов Красной армии перезахоронили в Могилевском районе

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Останки 14 бойцов Красной армии перезахоронили сегодня в агрогородке Буйничи Могилевского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Могилевского райисполкома Андрей Шулейко.

Останки солдат Красной армии были обнаружены во время поисковых работ в июне этого года. Эти работы проводил историко-патриотический поисковый клуб "Виккру" совместно с 52-м поисковым батальоном.

"Этих солдат обнаружили в окопах - это были боевые захоронения 1941 года. Они обороняли Могилев во время наступления немецко-фашистских захватчиков. В зоне ответственности 388 стрелкового полка, который и воспел Константин Симонов в своем романе "Живые и мертвые". Всего было поднято 14 человек, нашли и медальоны, но они не сохранились, и мы не смогли установить их имена", - отметил поисковик клуба "Виккру" Сергей Беспанский.

Перезахоронили бойцов на гражданском кладбище. "Каплица на Буйничском поле уже заполнена, потому было принято решение захоронить останки в братской могиле на гражданском кладбище. Братская могила здесь появилась более 20 лет назад, - отметил Андрей Шулейко. - Эти солдаты вместе воевали, обороняли наш город. И перезахоронили их тоже вместе".

Это завершающее перезахоронение в этом году. "Этот сезон был успешным для "Виккру" - было поднято 109 останков красноармейцев. Около десятка имен было установлено. В следующем году мы продолжим поисковые работы в районе Буйнич", - подчеркнул Сергей Беспанский.-0-