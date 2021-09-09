Останки 18 красноармейцев обнаружили во время экспедиции "Сожский рубеж"

9 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Останки 18 красноармейцев обнаружили поисковики Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру" во время экспедиции "Сожский рубеж 2021", которая проходит в Славгородском, Чериковском и Чаусском районах. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал руководитель областного клуба, историк Николай Борисенко.

"Поисковая экспедиция проходит по местам боев 25-го мехкорпуса и других частей Красной армии в годы Великой Отечественной войны. К работам мы приступили 7 сентября. И уже в первый день на поле у деревни Поповка обнаружили и подняли 7 бойцов. Все они погибли, предположительно, в начале июля 1941 году. Также были обнаружены 3 посмертных медальона, два из которых отправлены на экспертизу. Один из бойцов был политруком, при нем обнаружили документы - это небольшая красная книжечка. Мы не стали ее открывать, а передали экспертам для изучения. Очень надеемся, что удастся установить личности солдат. Из традиционных находок - фрагменты амуниции, личных вещей", - отметил Николай Борисенко.

На следующий день поисковые работы продолжились в районах деревень Сутоки, Грязивец, Бахотец Чаусского района и деревни Потеряевка Славгородского района. Здесь поисковики обнаружили останки еще 11 солдат. "Вместе с фрагментами личных вещей и амуниции нашли номерную медаль "За боевые заслуги". Уже установили, что она принадлежит старшему сержанту Илье Андреевичу Лазареву, который входил в состав 137-й стрелковой дивизии 409-го стрелкового полка. По разным данным, он не то 1911, не то 1913 года рождения, уроженец Воронежской области. Погиб Илья Лазарев 29 марта 1944 года на поле у деревни Сутоки. Сейчас мы пытаемся найти его родственников, чтобы вернуть красноармейца домой", - подчеркнул руководитель историко-патриотического клуба "Виккру".

Как отметил Николай Борисенко, во время работ выделилась поисковая группа "Днепровский рубеж" Павла Кончика. Ребята стоят здесь лагерем и часть находок - это их наработки.

За сегодняшний день участники экспедиции обнаружили еще трех солдат - одного у деревни Александровка-1, еще двух - у Свенска Славгородского района. "Останки двух бойцов у Свенска зацепили вообще чудом - их обнаружили на глубине около 1,7 м. При них есть медальоны, какие-то документы. Мы все передали на экспертизы. Очень рассчитываем, что сможем узнать их имена", - поделился Николай Борисенко.

Завтра поисковики будут поднимать останки еще шести бойцов у деревни Поповка Славгородского района. "В годы Великой Отечественной войны на этом рубеже шли ожесточенные и кровопролитные бои. Многие солдаты и офицеры так и не покинули поле боя, навсегда оставшись на белорусской земле. И наша первостепенная задача - вернуть как можно больше без вести пропавших бойцов в семьи, - отметил Николай Борисенко. - Наша экспедиция будет длиться до 15 сентября. Мы уже проделали большую работу - обнаружили много бойцов, а также медальоны и документы. Все это увеличивает шансы, что мы сможем установить личности бойцов".

В этом году в поисковой экспедиции принимают участие порядка 50 человек: работающая молодежь, студенты и школьники из Могилева, Черикова, Чаусов, Славгорода, Быхова и других населенных пунктов вместе с представителями 52-го отдельного спецбатальона Министерства обороны. Организатором поисковой инициативы выступил поисковой клуб "Виккру" при поддержке Могилевского облисполкома, местных райисполкомов и ГУДО "Областной центр творчества".-0-