Останки 9 бойцов Красной армии перезахоронили в Бобруйском районе

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Останки девяти бойцов Красной армии перезахоронили сегодня неподалеку от деревни Роксолянка Бобруйского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома Дмитрий Веревкин.

В июле поисковые работы проходили вблизи деревень Боровая, Думановщина и Сычково Бобруйского района. Участвовали представители 52-го поискового батальона и поискового отряда "Обелиск 92/1 г.Бобруйска". "Были обнаружены останки девяти советских солдат. С ними не было личных опознавательных медальонов и именных вещей, потому установить личности погибших не представилось возможным", - отметил Дмитрий Веревкин.

Вместе с останками поисковики находили части обмундирования и вооружения солдат. В районный краеведческий музей передали металлические пуговицы, гильзу от немецкой ракетницы, кокарду РККА.

"Прошло 75 лет как закончилась та страшная война, которая принесла на нашу землю беды и невзгоды, искалечила миллионы судеб. Сегодня мы хотим отдать дань памяти людям, которые отстояли нашу свободу и страну. Мы должны быть благодарны каждому солдату, потому что именно они дали нам возможность жить в современной мирной Беларуси, - отметил во время церемонии первый заместитель председателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома Алексей Журавлев. - Хочется поблагодарить поисковые отряды, которые помогают найти воинов, по возможности установить личности солдат, дают нам с вами возможность отдать дань уважения погибшим и сохранить память об их подвигах".-0-

Фото Олега Фойницкого

Заместитель председателя Бобруйского райисполкома Алексей Журавлев