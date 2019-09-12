Останки четырех красноармейцев обнаружили поисковики в Малоритском районе

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе Брестской области поисковики обнаружили останки четырех красноармейцев, погибших в июне 1941 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА военный комиссар Малоритского района Александр Правдин.

Военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси при помощи поискового отряда "Возвращенные имена" в конце августа провели раскопки в районе деревни Карпин. Они подняли на поверхность останки четырех защитников Отечества, а также один медальон, который отправили специалистам для восстановления и расшифровки имени владельца. Также были найдены три ручные гранаты (их уничтожили саперы) и монета достоинством 15 копеек 1933 года выпуска.

Фото военного комиссариата Малоритского района

По решению Малоритского райисполкома останки воинов со всеми почестями будут перезахоронены у Кургана Славы в агрогородке Хотислав. Эта местность особенная. Там летом 1941 года бойцы 75-й стрелковой дивизии вместе с пограничниками отражали нападение немецко-фашистских захватчиков. В братской могиле покоятся 37 защитников Отечества, но только имена двоих удалось установить.

По данным военного комиссариата Брестской области, поисковики в этом году работали в нескольких районах юго-западного региона. В частности, в январе в центре Бреста при строительстве многоэтажного дома обнаружено захоронение жертв гетто, эксгумировано 1214 останков. Летом специалисты выезжали на раскопки в Кобринский и Лунинецкий районы. На октябрь запланированы поисковые мероприятия в двух местах предполагаемых захоронений, расположенных в Ивановском районе.-0-