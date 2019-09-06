Останки погибшего в 1941 году красноармейца обнаружили в Мостовском районе

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе обнаружены останки солдата, погибшего, предположительно, в 1941 году. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Мостовского райисполкома.

На месте предполагаемого захоронения у деревни Шестилы работали военнослужащие первой поисковой роты 52-го специализированного поискового батальона. Обнаружить останки удалось благодаря информации местного жителя. Сельчане, хоронившие погибшего солдата, пытались сохранить и его документы. Однако деревня в войну несколько раз горела, вместе с домами уничтожены были и бумаги.

На месте захоронения были обнаружены и сопутствующие предметы. Среди них - звездочка РККА, пуговицы от кителя, мундштук, обломок карандаша и пряжка. Останки воина переданы в Куриловичский сельский исполнительны комитет. В ближайшее время они будут перезахоронены со всеми воинскими почестями.-0-