Останки восьми красноармейцев перезахоронили в Пружанском районе

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе сегодня торжественно перезахоронили останки восьми красноармейцев, найденные во время поисковых работ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Траурный митинг состоялся в деревне Слобудка на старинном воинском кладбище. Оно появилось на окраине населенного пункта в конце XIX века во время базирования там воинских формирований русской армии. С 2005 года кладбище определено основным местом погребения останков советских воинов, найденных на территории Пружанского района. Здесь есть братская могила, в которой похоронены более двухсот военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Рядом расположены индивидуальные военные захоронения. Сегодня одним братским захоронением стало больше.

Останки красноармейцев обнаружили бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны и поисковая группа "Бацькаўшчына". В августе они вели раскопки по сведениям, которые предоставили местные жители. Так, у деревни Близная поисковики нашли останки трех человек, а в лесу возле деревни Трухановичи небольшой надмогильный холм, к которому местные жители долгое время приносили цветы, навел на захоронение пяти красноармейцев. Принадлежность останков удалось идентифицировать по личным вещам и фрагментам обмундирования. Несмотря на то, что были обнаружены и медальоны, имена погибших пока установить не удалось.

В траурной церемонии приняли участие местные жители, представители общественных организаций, райвоенкомата, органов власти, духовенства, учащиеся и педагоги Слобудской средней школы. Заместитель председателя Пружанского райисполкома Руслан Супринович отметил, что из более чем 16 тыс. погибших в годы войны на Пружанской земле советских военнослужащих известны имена менее 3 тыс. человек. "Наш долг - помнить о трагических и одновременно героических событиях прошлого, а также заботиться о сохранении мира на белорусской земле", - сказал зампредседателя райисполкома.

После общественной панихиды останки воинов предали земле.-0-

Фото Пружанского райисполкома