Остановку "Аэропорт Минск-1" переименуют с 1 июня

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановки "Аэропорт Минск-1", расположенные в районе улиц Аэродромная - Чкалова, с 1 июня станут называться по-другому, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Остановки общественного транспорта "Аэропорт Минск-1" получат название "Старый аэропорт" (на белорусском языке "Стары аэрапорт"). Такое изменение вводится по рекомендации городской комиссии по переименованию проспектов, улиц, площадей при Мингорисполкоме.

С января 2016 года аэропорт Минск-1 закрыли для коммерческих рейсов, здесь больше не обслуживаются пассажиры, груз, почта. Сейчас там возводят многофункциональный комплекс "Минск-Мир".-0-