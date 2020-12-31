ОСВОД и БРСМ напомнят могилевчанам о правилах безопасного поведения на водоемах зимой

31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. О безопасном поведении на водоемах и тонком льду напомнят могилевчанам сотрудники ОСВОД и члены МООП во время республиканской акции "Зимний патруль", сообщили БЕЛТА в Могилевском областном комитете БРСМ.

"Во время республиканской акции в Могилевской области запланировано провести около 50 тематических мероприятий. Сотрудники ОСВОД совместно с членами МООП напомнят жителям области о правилах безопасного поведения на водоемах, - отметили в БРСМ. - Кроме этого, они будут патрулировать водоемы и реки и раздавать тематические информационные материалы".

Так, сотрудники ОСВОД, представители РОЧС и молодежь 5 января будут патрулировать территорию в Горках на озере Оршанское и в Шклове вдоль реки Днепр (от ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" до лыжероллерной трассы). В Могилеве 5 и 6 января планируют патрулировать водохранилище Печерское и озеро Святое.

В Бобруйске 6 января пройдет обучение от ОСВОДа на базе спасательной станции №2, после этого члены МООП совместно с МЧС будут патрулировать Березину.

"В период зимних каникул и наступления холодов, когда начинают замерзать водоемы, возрастает количество несчастных случаев. Потому взрослым и детям нужно помнить и соблюдать правила безопасного поведения", - подчеркнули в обкоме БРСМ.

В Могилевской области движение МООП объединяет более 1 тыс. парней и девушек в 89 отрядах. Молодежь оказывает помощь сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, участвует в обеспечении безопасности жизнедеятельности и дорожного движения, задействована при проведении культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий, которые организует союз молодежи.-0-