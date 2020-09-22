От дорог до экологии - словенская компания заинтересована в новых проектах с Гомельской областью

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективные проекты в сфере дорожной инфраструктуры, экологии, пищевой промышленности обсудили сегодня на встрече заместители председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко и Андрей Барановский с делегацией представительства словенской компании Riko industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава представительства Живорад Смилькович отметил, что словенская компания развивает контакты с регионом не первый год. Как пример сотрудничества он назвал реализацию проектов по металлообработке на "Гомсельмаше".

На встрече было озвучено несколько перспективных направлений для совместной работы. Так, Гомельской области был бы интересен опыт компании в реализации крупных инфраструктурных проектов - по возведению мостов, развязок, реконструкции существующих дорог или устройству новых, отметил Андрей Конюшко. В частности, обсуждали возможность участия словенских партнеров в строительстве магистрали "Восточный обход" в Гомеле.

Перспективным и важным назвали и такие направления, как водоочистка и мусоропереработка. "Проблема накапливания и переработки мусора актуальна для всех стран. В Гомельской области запланировано строительство трех региональных комплексов по обращению с отходами - в Гомеле, Мозыре и Жлобине. Мы готовы рассмотреть варианты, концепции, в которых будет отражен процесс с полным циклом - от сортировки до конечного продукта. Главный вопрос - технология", - сказал Андрей Барановский. Также он обратил внимание на тему утилизации токсичных отходов.

Шла речь и о логистических проектах для предприятий пищевой промышленности - строительстве логистических центров, умных складов.

Живорад Смилькович добавил, что компания, которую он представляет, специализируется на восьми основных направлениях. Это металлообработка, энергетика, экология, логистика, в особенности в пищевой промышленности, строительство гостиниц, деревообработка, химия, обеспечение финансирования проектов. Практически по каждому аспекту у компании есть опыт работы в Беларуси. "Беларусь - очень привлекательный партнер. Многие проекты мы уже сделали", - подчеркнул глава представительства. Например, в сфере энергетики под ключ построили 15 подстанций, сейчас возводится первая цифровая подстанция.

После сегодняшнего диалога стороны детально проработают вопросы для принятия дальнейших решений.

Как рассказали в облисполкоме, в январе-июле этого года товарооборот между Гомельской областью и Словенией вырос на 4,5% в сравнении с семью месяцами 2019-го. В Словению свои товары поставляют пять предприятий-экспортеров Гомельского региона: "СветлогорскХимволокно" (полиэфирные нити), Светлогорский ЦКК (древесную целлюлозу), БМЗ (проволоку), "Белоруснефть" (углеводороды ациклические), Гомельский химический завод (фториды алюминия). Основные виды экспортных услуг - компьютерные, услуги в области рекламы, маркетинга, автомобильного транспорта.-0-