От оператора котельной до программиста: в Гродно проходит конкурс красоты среди работниц ЖКХ

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участницами финального шоу конкурса красоты среди работниц ЖКХ "Супер Леди - 2019", которое состоится сегодня, станут 12 представительниц прекрасного пола. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков.

Конкурс "Супер Леди" проводится уже в пятый раз. В этом году шоу примет самая большая в городе площадка - зал областной филармонии. На сцену выйдут 12 представительниц предприятий и организаций коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения области, в том числе завода по утилизации и механической сортировке отходов, водоканала, гродненского "Спецавтохозяйства", колледжа бытового обслуживания населения, частных организаций. Разнообразны и профессии участниц: среди них есть оператор котельной, сортировщик вторсырья, инженер-программист, мастер производственного участка, заведующая лабораторией, оператор ЭВМ, инспектор по кадрам и экономист.

"Возраст, рост, вес и семейное положение в этом конкурсе не имеют никакого значения. Главное - это творческая составляющая. Девушки получат возможность проявить таланты и умения. Они в креативной форме расскажут о важности работы в жилищно-коммунальной отрасли", - отметил Борис Козелков. Он подчеркнул, что с участницами во время подготовки к конкурсу работали профессионалы. Девушки более месяца занимались хореографией и режиссурой, брали уроки дефиле.

Конкурсантки выйдут на сцену в строгих платьях-футлярах, вечерних нарядах, пальто белорусского производства и даже в свадебных платьях. Победительницу определят по итогам творческого конкурса. Участницам предстоит продемонстрировать свои артистические способности, ум, грацию, искусство дефиле, сценическую раскрепощенность, хореографические навыки, фотогеничность и умение вести беседу.

Лучших будут определять сразу в нескольких номинациях. Свой выбор сделают не только жюри, но и зрители. Победительнице конкурса достанется уникальная корона, украшенная камнями и горным хрусталем. Все без исключения девушки получат ценные призы и подарки от отраслевого профсоюза и многочисленных партнеров. После финала красавицы вместе отправятся в туристическую поездку.

Мероприятие посетят профсоюзные делегации из России и Литвы.-0-