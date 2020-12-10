От пластилина до бетона и стекла: в Гродно открылась аллея креативных елок

На аллее креативных елок

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня включили иллюминацию на аллее креативных елок, передает корреспондент БЕЛТА. Аллея разместилась в парке им. Жилибера. Уже несколько лет предприятия и организации города представляют свое видение того, как должна выглядеть главная новогодняя красавица. В этом году представлено около 40 работ. Фантазию участников не ограничивают, обычно в елке воплощено направление или сфера деятельности организации. Поэтому не удивительно, что один из профильных заводов создал дерево из стеклянных бутылок, но использовались именно бутылки для шампанского. Еще одна ель сделана из строительных блоков. Есть красавица и украшения из пластилина. А при должной смекалке и сноровке можно сделать ель даже из водопроводных труб. Еще одно предприятие сплело елку из канатов. На выставке Немало и креативных украшений - почтовые открытки, виниловые пластинки и даже огнетушители. С юмором и творчеством подошли к презентации символа будущего года Быка. Его тоже создавали из различных материалов, но один из самых оригинальных у производителя автомобильных фильтров - бык собран из образцов продукции предприятия. Дед Мороз зажег огни на необычных елках. Радовать горожан они будут до середины января. "Это не просто выставка, а конкурс. Жюри определит тройку победителей. В этом году планируем вручить и приз зрительских симпатий - его обладателя определим путем онлайн-голосования", - рассказал начальник отдела культуры Гродненского горисполкома Денис Черняк. Он подчеркнул, что горожан ждут еще несколько интересных предновогодних сюрпризов. Например, 11 декабря в Гродно пройдет автопробег с участием Дедов Морозов и Снегурочек. Праздничная колонна из двух десятков украшенных транспортных средств - от автомобилей до троллейбуса - проедет по улицам города. Финиширует она на площади Советской, где будет дан старт новогодней ярмарке.-0- Фото Леонида Щеглова Елка из пластилина Креативными украшениями стали даже огнетушители Специалисты "Белтелекома" собирают елку Во время открытия аллеи креативных елок Бык собран из автомобильных фильтров Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!