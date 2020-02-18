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18 февраля 2020, 16:41

От поисков улик до творческих номеров - форум "Служим #раЗам" проходит в Могилеве

В тире института
В тире института

18 февраля, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Полоса препятствий, тесты на внимательность, оперативно-разыскная работа и творческие экспромты - все это ожидало в Могилевском институте МВД участников первого республиканского форума "Служим #раЗам", передает корреспондент БЕЛТА.

В Могилев приехали ребята из всех областей Беларуси и города Минска - в каждой команде по восемь человек. Это учащиеся колледжей и вузов республики, трудовая молодежь. Все они входят в молодежные отряды охраны правопорядка и тесно сотрудничают с силовыми структурами.

Сразу после торжественного открытия мероприятия здание института превратилось в площадку для квестов: ребятам нужно было искать улики в квартире преступника, стрелять из интерактивного оружия и даже наводить порядок в комнате женского общежития. За каждый этап команды получали не только баллы, но и практические навыки.

Одним из первых заданий стал поиск предметов. Команде выдали список с десятью наименованиями. Все они были спрятаны в историческом зале вуза. Нужно было найти бюст Сталина, головные уборы, медаль за пьянство (вес которой почти 7 кг), свод законов Великого княжества Литовского.

После ребята отправились в интерактивный тир. Чтобы попасть в мишень было не так просто, перед стрельбой каждый участник должен был десять раз отжаться и стать на специальную установку, которая постоянно шаталась. Как отметили организаторы, в работе правоохранителей никогда не бывает идеальных условий, поэтому в тире постарались усложнить задачу. Однако на настроение ребят это никак не повлияло: после теста на меткость они обсуждали свои ошибки и хвалили других за высокие результаты.

В спортивном зале команды должны были научиться правильно и быстро пользоваться наручниками. Куратор одной из команд, курсант 3 курса института МВД Алексей Бондаренко рассказал: норматив для учащихся составляет три секунды - время за которое наручники нужно достать из специальной кобуры и надеть на правонарушителя. Здесь важна не только скорость: нельзя пережимать руку или закреплять наручники выше или ниже положенного - кроме неудобства это может принести человеку физическое увечье. Участники форума хорошо справлялись с задачей, совсем немного отставая от курсантов милицейского вуза.

Представитель Минской области Вячеслав Гавето рассказал, что уже подал документы в Академию МВД и сейчас проходит комиссию. "Я хочу работать в оперативно-разыскной сфере: это моя мечта с детства. Такое мероприятие - отличный способ "примерить" будущую профессию. Справились с полосой препятствий, научились надевать наручники - на это ушло чуть больше пяти секунд. От норматива еще отстаю - есть над чем поработать. Посмотрели, как учатся курсанты и какими качествами должен обладать правоохранитель на деле: внимательность, быстрота реакции и принятия важных решений, ответственность и дисциплинированность", - поделился молодой человек.

Поиск улик в квартире потенциального преступника - пожалуй, одно из самых интересных заданий. Команду завели в комнату, рассказали историю о том, что несколько дней назад был ограблен банк. Где-то здесь есть улики и орудия преступления. В распоряжении участников несколько минут. Капитаны организовывали поиски и помогали осматривать шкафы, ящики, холодильник, переворачивать кровать. Некоторые ребята даже пытались обнаружить улики под плинтусом. Как рассказали представители института журналистам, что-то из предметов было спрятано под полом в комнате, что-то - внутри радиоприемника.

Затем команды оправились в женское общежитие. Здесь им показали комнату, в которой был наведен порядок. Все изучив, команда переходила в другое помещение, которое нужно было привести в точно такой же вид.

"Мы увидели, что в Беларуси уделяют огромное внимание подготовке милицейских кадров. Здесь созданы все условия, курсанты получают знания не только в теории, но и закрепляют их на практике. Это важный этап подготовки профессиональных сотрудников органов внутренних дел. Мы же, будучи далеко не подготовленными, выполняем задания, где-то ошибаемся. Нам тут же рассказывают где и какие ошибки мы допустили, разбирают каждый момент. Это важно: так в голове больше останется", - рассказал капитан команды Минской области Александр Кунцевич. Эти ребята представляют работающую молодежь на форуме. Александр уверен, что полученные знания помогут в дальнейшем более тесному сотрудничеству МООП с такими структурами, как РОВД, МЧС и ОСВОД.

Самым неожиданным для участников форума стал творческий конкурс. Здесь для ребят были подготовлены сцена и разнообразный реквизит. За несколько минут нужно было придумать творческий номер и показать его. Кто-то пел, кто-то собирал импровизированный оркестр, а кто-то даже танцевал канкан. Организаторы форума уверены: творчество - неотъемлемая часть жизни сотрудников силовых структур. Ребята становятся более открытыми, проще идут на контакт и могут даже использовать навыки актерской игры в своей работе.

Республиканский форум "Служим #раЗам" проходит в Могилеве два дня. Сегодня кроме квестов ребят ждет милицейская спартакиада и интеллектуальное соревнование. А завтра, 19 февраля, в программе форума образовательный курс, заседание штаба МООП и обзорная экскурсия по Могилеву.

Организаторами выступают Могилевский институт МВД и БРСМ.-0-

Фото Олега Фойницкого

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