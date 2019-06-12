От промкооперации до образования - Гродно и турецкий Эдирне развивают сотрудничество

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит делегации Гродно во главе с председателем Гродненского горисполкома Мечиславом Гоем в провинцию Эдирне Турции состоялся 10-12 июня при поддержке посольства Беларуси в Анкаре и генерального консульства в Стамбуле, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

В состав делегации вошли руководители Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и ряда предприятий города.

"Во время визита состоялась встреча с мэром города Эдирне Реджепом Гюрканом. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который станет основой для установления побратимских связей между Гродно и Эдирне. На встрече с губернатором провинции Эдирне Экремом Джаналпом обсуждены возможности для укрепления межрегионального сотрудничества", - рассказали в посольстве.

Эдирне Реджеп Гюркан и Мечислав Гой

В ходе встречи с руководством и членами Торгово-промышленной палаты Эдирне проведена презентация торгово-экономического потенциала Гродно, обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности и сельского хозяйства, проработаны возможности взаимопоставок продукции.

Белорусская делегация посетила ряд предприятий провинции с целью развития связей промышленной кооперации.

Во время визита также проработаны вопросы межвузовского взаимодействия. Подписан договор о международном сотрудничестве между крупнейшим в провинции Фракийским университетом и Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы. Обсуждены перспективные образовательные проекты.

С целью продолжения работы по развитию двустороннего сотрудничества стороны договорились организовать визит делегации руководства и деловых кругов провинции Эдирне в Гродно для участия в международном ежегодном форуме "Еврорегион" в сентябре текущего года.-0-

Фото посольства Беларуси в Турции