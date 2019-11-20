Отделение гандбола открылось на базе нового спортивного зала в Скиделе

Во время товарищеского матча между командами Гродно и Щучина

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отделение гандбола открылось на базе скидельской детско-юношеской спортивной школы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Во время церемонии открытия спортивного зала

К новому учебному году в Скидельской СШ №1 был введен в эксплуатацию один из самых больших в области спортивных залов. Его размеры - 48 х 24 м - позволяют организовать не только тренировки, но и проведение матчей по игровым видам спорта.

"Условия хорошие, поэтому и принято решение об открытии на базе местной ДЮСШ отделения гандбола. Видим повышенный интерес со стороны детей к новому для них виду. Заниматься здесь будут около 60 мальчишек и девчонок. С ними работают два молодых тренера", - рассказал Олег Андрейчик.

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев вручает подарки от федерации директору ГУ "Скидельская ДЮСШ" Александру Фурману

Он подчеркнул, что в Гродненской области гандбол - один из самых популярных и развитых игровых видов спорта, им занимаются около 1 тыс. детей. В регионе выстроена единая система подготовки и передачи талантливых спортсменов. Традиционно игроки из региона представлены в национальных женской и мужской сборной, есть возможность проявить себя и в командах мастеров из Гродно - "Крононе" и "Городничанке".

"Отделение укомплектовано необходимым игровым и тренировочным инвентарем. Закуплена и спортивная форма. В перспективе зал, а условия позволяют, станет одной из областных баз для проведения тренировочных сборов и гандбольных турниров", - отметил Олег Андрейчик.

В Гродненской области сегодня культивируются 56 видов спорта, из которых 32 олимпийских. В спортивных школах занимаются около 22 тыс. детей.-0-

Фото Леонида Щеглова