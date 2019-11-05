Открыли дорогу, построят сад, проектируют школу: на севере Гродно развивается жилой район Грандичи

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня состоялось открытие городской дороги в жилом районе Грандичи, передает корреспондент БЕЛТА.
Опоясывающая район четырехполосная улица названа в честь историка и краеведа Виктора Саяпина, автора более трех десятков книг о Гродно. "Это своеобразный подарок микрорайону Грандичи-2. Новый спальный район, возведение которого началось не многим более года назад, развивается динамично. Сегодня здесь сданы первых 9 домов на более 700 квартир. Многие жильцы уже справили новоселье", - отметил во время открытия нового объекта глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман. Он подчеркнул, что строилась улица с учетом растущих транспортных потребностей района. Она свяжет Грандичи с двумя другим районами - Заболотью и Девятовкой. Пройдут здесь и новые маршруты общественного транспорта.
Сейчас район Грандичи-2 активно застраивается. Рассчитан он на 5 тыс. жителей. Начинаются строительные работы на районе жилой застройки Грандичи-3, проектируются районы Гранидичи-1 и Грандичи-4.
"Важно уделять внимание не только строительству жилья, но и развитию необходимой инфраструктуры, в том числе социальной. В частности, в декабре приступят к возведению детского сада на 230 мест", - отметил директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский. Сдача объекта планируется на 2020 год.
В ближайшее время начнется проектирование новой школы на 44 класса. Предполагается, что она будет аналогична той, что в сентябре была открыта в спальном районе Ольшанка. Что касается транспортной инфраструктуры, в перспективе улицы нового района выйдут на новую объездную дорогу вокруг областного центра.-0-
Фото Леонида Щеглова