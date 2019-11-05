Открыли дорогу, построят сад, проектируют школу: на севере Гродно развивается жилой район Грандичи

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня состоялось открытие городской дороги в жилом районе Грандичи, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман, Директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский, Главный инженер Игорь Сирота открывают улицу имени Виктора Саяпина

Опоясывающая район четырехполосная улица названа в честь историка и краеведа Виктора Саяпина, автора более трех десятков книг о Гродно. "Это своеобразный подарок микрорайону Грандичи-2. Новый спальный район, возведение которого началось не многим более года назад, развивается динамично. Сегодня здесь сданы первых 9 домов на более 700 квартир. Многие жильцы уже справили новоселье", - отметил во время открытия нового объекта глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман. Он подчеркнул, что строилась улица с учетом растущих транспортных потребностей района. Она свяжет Грандичи с двумя другим районами - Заболотью и Девятовкой. Пройдут здесь и новые маршруты общественного транспорта.

Иван Курман

Сейчас район Грандичи-2 активно застраивается. Рассчитан он на 5 тыс. жителей. Начинаются строительные работы на районе жилой застройки Грандичи-3, проектируются районы Гранидичи-1 и Грандичи-4.

"Важно уделять внимание не только строительству жилья, но и развитию необходимой инфраструктуры, в том числе социальной. В частности, в декабре приступят к возведению детского сада на 230 мест", - отметил директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский. Сдача объекта планируется на 2020 год.

В ближайшее время начнется проектирование новой школы на 44 класса. Предполагается, что она будет аналогична той, что в сентябре была открыта в спальном районе Ольшанка. Что касается транспортной инфраструктуры, в перспективе улицы нового района выйдут на новую объездную дорогу вокруг областного центра.-0-

Фото Леонида Щеглова