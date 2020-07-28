Открытый диалог молодежи и представителей власти пройдет в Могилеве

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" с участием представителей исполнительной власти, депутатского корпуса, общественных объединений и молодежи пройдет сегодня в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова. Об этом БЕЛТА сообщили в горкоме ОО "БРСМ".

Состоится встреча в 14.00. Как отметили организаторы, открытый диалог будет посвящен достижениям и стабильному развитию Беларуси. Эксперты обсудят с молодежью, как важно знать и уважать героическую историю белорусского народа, бережно относиться к уже достигнутым результатам и продолжать концентрировать свои усилия на гармоничном развитии страны. "Мы планируем, что отвечать на вопросы будут не только гости, но и присутствующая молодежь. Такое общение позволит узнать точку зрения молодых людей по разным вопросам, понять, что их волнует", - отметили в горкоме.

В холле учреждения образования перед встречей будет организована выставка, где участники открытого диалога смогут познакомиться с развитием Могилевского горкома Белорусского республиканского союза молодежи. Здесь же пройдет презентация достижений предприятий и организаций города.

БРСМ дал старт проекту открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" 18 июля во время Дня молодежи на XXIX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". До 8 августа во всех регионах страны состоится более 200 открытых диалогов.-0-