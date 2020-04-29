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29 апреля 2020, 12:48

Отопительный период заканчивается в Брестской области

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Отопительный сезон"
В жилфонде Могилева начали отключать отопление
Участки магистральных тепловых сетей планируют заменить в Микашевичах и Лунинце

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение об окончании в регионе отопительного периода, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

В Брестской области установилась положительная температура наружного воздуха, поэтому принято решение об окончании с 29 апреля отопительного сезона для всех потребителей тепловой энергии. Вслед за облисполкомом аналогичные распоряжения примут все гор- и райисполкомы. Системы отопления отключат в общественных и административных зданиях, жилищном фонде, учреждениях образования и социального обслуживания.

Коммунальники уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. "Закупаются предизолированные трубы для перекладки тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Работы будем выполнять летом, чтобы в мае не выключать горячее водоснабжение. Реконструируются котельные для перевода на местные виды топлива. Проектно-сметная документация изготовлена, сейчас проводятся торги на выбор подрядчика, оборудования", - отметил Александр Максимчук. Он добавил, что основные работы по подготовке к новому отопительному сезону будут выполнены в июне-августе.

Нынешний отопительный сезон в Брестской области начался 3 октября.-0-

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