13 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Отопительный сезон в социальной сфере Могилева начнется 14 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома.

"С завтрашнего дня тепло начнет поступать в здания учреждений дошкольного и общего среднего образования, лечебно-профилактические учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и организации, оказывающие социальные услуги", - отметили в отделе ЖКХ.

Отопление жилых домов города планируется начать с 15 октября.

Как отметили специалисты, одномоментно включить отопление во всех зданиях технически невозможно, потому этот процесс может растянуться на 5 дней.-0-