Отопительный сезон завершается в Брестской области

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение об окончании отопительного периода в регионе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

В связи с установлением устойчивой положительной температуры наружного воздуха в области разрешено окончание отопительного сезона для всех потребителей тепловой энергии. Вслед за облисполкомом соответствующие распоряжения примут все гор- и райисполкомы.

Определена последовательность отключения систем отопления. Первыми системы отопления отключат в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях. На втором этапе работы будут проведены в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, учебных заведениях. В последнюю очередь прекратится обогрев детских садов, учреждений образования и социального обслуживания, медицинских учреждений, музеев, архивов, библиотек. Документ предусматривает введение режима протапливания объектов социальной сферы при среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов.

Нынешний отопительный сезон в Брестской области начался 2 октября.

Коммунальники уже начали формировать программу работ к следующему осенне-зимнему периоду, к реализации которой планируется приступить в мае.-0-