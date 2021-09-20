Отопление в объектах соцсферы Могилева начнут включать с 20 сентября

20 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В объектах социальной сферы Могилева начнут включать отопление с 20 сентября. Соответствующее распоряжение Могилевского горисполкома подписано сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение о включении систем отопления отдельным группам потребителей принято в связи с погодными условиями и прогнозом. Тепло начнут подавать в учреждения дошкольного и общего среднего образования, медицинские и лечебно-профилактические учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и организации, оказывающие социальные услуги на территории областного центра.

"При среднесуточной температуре наружного воздуха выше плюс 10 градусов работа указанных систем отопления будет обеспечена в режиме протапливания, - пояснили в Могилевском горисполкоме. - В случае стабильного повышения среднесуточной температуры наружного воздуха подача тепла будет прекращена".-0-