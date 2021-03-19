Отраслевой профсоюз направил в 2020 году на поддержку медиков Брестской области более Br850 тыс.

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения направила в прошлом году на поддержку медиков свыше Br856 тыс., сообщил сегодня во время круглого стола в областной клинической больнице председатель областного комитета БПРЗ Анатолий Горщарук, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники круглого стола подвели итоги выполнения коллективного договора в облбольнице. Анатолий Горщарук обратил внимание на хорошо выстроенную здесь систему социального партнерства между нанимателем и профсоюзной организацией. Такое взаимодействие, на его взгляд, позволяет обеспечить четкое выполнение предъявляемых к учреждению здравоохранения требований по организации медицинской помощи населению.

В то же время в непростых условиях сейчас оказались сами медработники. Начиная с апреля прошлого года отраслевой профсоюз оказывает безвозмездную спонсорскую помощь коллегам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, в приобретении средств индивидуальной защиты. В частности, 193 работника - члена профсоюза областной больницы получили за это время из Фонда поддержки работников организации здравоохранения, созданного при БПРЗ, материальную помощь на общую сумму Br115,8 тыс.

"В целом на всестороннюю поддержку членов отраслевого профсоюза в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по инфекционному заболеванию COVID-19 с апреля по декабрь 2020 года областная организация направила свыше Br856 тыс., в том числе более Br197 тыс. - из средств областного комитета. Сейчас активно занимаемся оздоровлением наших коллег, переболевших коронавирусной инфекцией, в санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт", - добавил Анатолий Горщарук.

В работе круглого стола приняли участие главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий, представители профактива медицинского учреждения.-0-