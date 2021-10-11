Отраслевой профсоюз поможет закупить кислородные концентраторы для пяти белорусских больниц

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения поможет закупить для пяти больниц республики кислородные концентраторы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БПРЗ.

Новый мобильный концентратор появится в Брестской центральной городской больнице. На эти цели учреждению выделяют Br6,5 тыс. из Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. Аппарат российского производства рассчитан на подключение к кислороду в режиме 24/7 одновременно двух пациентов.

Брестская ЦГБ, начиная с апреля прошлого года, непрерывно оказывает медицинскую помощь таким больным. Коронавирусная инфекция нередко осложняется развитием пневмонии и острых респираторных заболеваний. Лечение таких состояний подразумевает нахождение пациента под наблюдением медперсонала и применение специального медицинского оборудования.

Новые кислородные концентраторы благодаря безвозмездной помощи отраслевого профсоюза появятся также в Могилевской больнице №1, Калинковичской, Вороновской и Крупской центральных районных больницах. Кроме того, профсоюз планирует обновить экипировку для выездного персонала городской станции скорой медицинской помощи Минска. Еще Br6,8 тыс. поступят Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи для приобретения прикроватного монитора пациента. Республиканскому клиническому госпиталю инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова из средств фонда перечислят Br2 тыс. на приобретение изделий медицинского назначения по уходу за лежачими пациентами. Всего отраслевой профсоюз направит учреждениям здравоохранения республики около Br39 тыс.

Безвозмездная помощь из Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, направляется на основании поступивших в БПРЗ ходатайств медучреждений. В этом году такую помощь уже получили 12 организаций здравоохранения на общую сумму более Br70,5 тыс.-0-