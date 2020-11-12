Ответственность за выполнение масочного режима возлагается на руководителей объектов - Ермак

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за выполнение масочного режима возлагается на руководителей объектов, сообщила журналистам главный санитарный врач Минска Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня решением Мингорисполкома принят комплексный план по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции, в котором прописано, что руководители всех форм собственности обязаны настоятельно рекомендовать населению при посещении своих объектов использовать средства индивидульной защиты, в частности маски. То есть, ответственность возложена на руководителей субъектов хозяйствования", - сказала Светлана Ермак.

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