Память героев Первой мировой войны увековечили в Пинском районе

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сегодня увековечили память участников Невельской операции 1915 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, прошли в деревне Невель. У православной часовни состоялся митинг с участием представителей местных органов власти, военнослужащих Пинского пограничного отряда, общественных организаций, школьников, населения. Здесь была открыта мемориальная доска, на которой увековечены события знаменитого Невельского боя.

В ночь с 14 на 15 ноября 1915 года партизанский отряд русской императорской армии совершил рейд в тыл кайзеровских войск. При содействии местных жителей партизаны разгромили крупный гарнизон и пленили немецкого генерала. За боевые успехи в Невеле 20 участников операции были награждены Георгиевскими крестами. Посмертно к ордену Святого Георгия был представлен погибший в бою командир одного из отрядов, уроженец Могилева капитан Степан Леонтьев.

Мемориальная доска из черного мрамора изготовлена совместными усилиями активистов пинского историко-патриотического клуба "Поиск", районного и городского исполнительных комитетов, общественности. "Более века назад Пинщина оказалась в эпицентре мировых событий. Мы должны гордиться героической историей своего края, знать и помнить о том, что здесь происходило. Нельзя допустить повторения трагедии, бессмысленного истребления народа, которые присущи любым войнам", - сказал заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский.

По православной традиции мемориальную доску освятили и установили внутри часовни. Памятные мероприятия продолжились на воинском кладбище времен Первой мировой войны, которое расположено в нескольких сотнях метров от пограничного перехода "Невель". Здесь находится около полусотни захоронений солдат двух противоборствующих армий. На возвышенности установлен постамент, на котором сохранилась надпись на русском и немецком языках: "Друзья и враги смертью соединены". Участники церемонии возложили цветы к поминальному месту, воздали воинские почести защитникам Отечества и мирным жертвам войны. В память обо всех погибших в годы Первой мировой войны прозвучал троекратный ружейный залп.-0-