Памятник танку открыли в Новогрудке

9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке на постаменте установили танк Т-72, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятник боевой машине открыли на улице Мицкевича. В июле 1944 года в этих местах развернулись бои по освобождению города, решающую роль в которых сыграли танкисты. Сейчас рядом дислоцированы части Министерства обороны. Открыли новый памятник в преддверии Дня танкистов.

"Министерство обороны продолжает добрую традицию создавать памятники героям войны, но которых устанавливаются боевые машины. Эти памятники символизируют воинскую доблесть, преемственность славных боевых традиций защитников Отечества. В годы Великой Отечественной войны бронетанковые и механизированные войска внесли значительный вклад в разгром врага", - отметил на церемонии министр обороны Виктор Хренин. Он подчеркнул, что боевая машина установлена в честь освободителей города, всех тех, кто сражался под Новогрудком. Новый памятник должен стать напоминанием о героическом подвиге поколения победителей и напоминанием о готовности сегодняшнего поколения защитить родину.

"Мы отдаем дань памяти тем, кто ценою своей жизни обеспечил нам возможность жить в своей стране под мирным небом, строить дома, возделывать поля, растить детей. Мы обязаны увековечить и сохранить память о них, о Великой Победе. Мы должны сделать все, чтобы больше никогда захватчики не ступали на нашу землю, чтобы мы и дальше могли строить свою независимую Беларусь", - подчеркнул председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

На постаменте установили отслуживший свое, списанный танк Т-72, переданный Министерством обороны. Работники Новогрудского ЖКХ благоустроили под памятный знак площадку.-0-

Фото Леонида Щеглова